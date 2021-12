Aantal besmettingen Curaçao loopt elke dag op met 20 nieuwe besmettingen

7 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het aantal nieuwe besmettingen op Curaçao blijft elke dag oplopen met zo’n twintig positieve tests. Gisteren waren het er 21. Zeven patiënten mochten hun isolatie verlaten om zonder besmettingsgevaar verder te herstellen.

Van de 138 actieve cases, liggen zeven in het CMC, drie meer dan maandag. Twee van hen liggen op de intensive care. Op Bonaire zitten nog 143 mensen in isolatie, vijf minder dan maandag. In het ziekenhuis is er één patiënt bijgekomen, daar liggen nu vijf mensen met corona.

