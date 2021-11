Aantal corona-patiënten op Curaçao onder de 100

WILLEMSTAD – Het aantal actieve coronabesmettingen op Curaçao is onder de 100 gekomen. De laatste keer dat de cijfers onder de 100 doken, was op 13 mei. Twee maanden later op 13 juli steeg dat aantal weer boven de 100 tot aan gisteren.

Er zijn nu 98 actieve cases geregistreerd. Elf mensen werden positief getest, maar dertien konden hun isolatie beëindigen. Daarnaast daalt het aantal corona-patiënten in het ziekenhuis ook verder. Drie patiënten konden weer naar huis.

Er liggen nu nog acht corona-patiënten in het CMC, van wie twee op de intensive care.

