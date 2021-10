Aantal coronadoden op Sint-Maarten sinds augustus verdubbeld

15 Gedeeld

PHILIPSBURG – Op Sint-Maarten is dinsdag opnieuw een coronapatiënt overleden, waardoor het totale dodental door corona uitkomt op zeventig. De helft daarvan overleed sinds 7 augustus. Dat betekent dat in de afgelopen tien weken net zoveel mensen zijn overleden als in de ongeveer anderhalf jaar daarvoor.

Er liggen nog zes coronapatiënten in het ziekenhuis. Het aantal besmettingen steeg ook in augustus, van 81 naar 349. Op dit moment zitten er aanzienlijk minder patiënten in isolatie, 99 in totaal. De overheid maakt zich zorgen over de lage vaccinatiegraad op Sint-Maarten

