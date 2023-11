Aantal leerlingen in het funderend onderwijs op Curaçao drastisch gedaald in zes jaar tijd

WILLEMSTAD – In de afgelopen zes jaar is het leerlingenaantal gedaald van 15.979 naar 12.757, een daling van twintig procent. Dat meldde minister Sithree van Heydoorn van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport gisteren tijdens het parlementair vragenuurtje.

Een van de gevolgen van deze afname is de verminderde behoefte aan schooltransport. Partijgenoot Gibi Doran had vragen gesteld over juist het schooltransport en de salarissen in deze sector.

De minister erkende dat de salarisaspecten van het schoolvervoer een punt van discussie zijn. Maar, zo zei hij: er is nooit een vast salaris betaald aan de chauffeurs die schoolkinderen vervoeren en het ministerie van OWCS heeft ook geen budget om vaste salarissen te betalen.

Volgens Van Heydoorn is het transport van leerlingen altijd een parttime baan geweest, waarbij chauffeurs per kilometer of per vervoerd kind worden betaald. Ondanks dat er in het verleden geen afspraken over vaste salarissen waren, suggereerde een medewerker dat er toch een toezegging was gedaan.

Van Heydoorn benadrukte dat het ministerie de overdracht van schooltransport naar ABC Busbedrijf niet zal terugdraaien. Hij wees op het lang bestaande probleem van chauffeurs die moeite hebben met het vinden van adressen bij het afzetten van de kinderen en noemde deze kritiek ongegrond.

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen in het schooltransportbeleid en er is geen tekort aan chauffeurs sinds de overdracht aan ABC.