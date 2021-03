Aantal positieve tests op Aruba, Bonaire en Curaçao

De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal positief geteste mensen per eiland. Daarnaast lees je het aantal nieuwe, positief getesten per dag en het aantal positief geteste mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Curaçao

Op Curaçao zijn gisteren 602 mensen getest. Honderd van hen kregen een positief resultaat.

In het ziekenhuis op Curaçao liggen nu acht mensen die positief getest zijn. Twee van hen liggen op de intensive care. Ook zijn er weer elf mensen hersteld.

Curaçao heeft nu 486 actieve gevallen.

Aruba

Op Aruba is gisteren weer iemand overleden die positief getest was. Het totaal aantal overledenen komt daarmee op tachtig te staan.

Gisteren zijn er op Aruba 700 mensen getest, 61 mensen kregen een positieve uitslag.

Inmiddels heeft het eiland te kampen met meerdere varianten van het virus. Zo zijn door het RIVM in Nederland de Braziliaanse, Britse, Zuid-Afrikaanse, Mexicaanse en California West Coast variant van het virus vastgesteld op Aruba.

In het ziekenhuis op Aruba liggen nu 36 mensen die positief getest zijn, elf van hen liggen op de intensive care afdeling. Twintig mensen zijn weer hersteld.

Aruba heeft nu 308 actieve gevallen, waaronder 33 toeristen.

Bonaire

Het aantal positieve gevallen op Bonaire wil maar niet dalen, ondanks de verzwaarde maatregelen. Daarom is vanaf morgen (donderdag) een lockdown afgekondigd voor het eiland.

Op Bonaire zijn 158 personen getest en het resultaat van 62 personen is positief.

In het ziekenhuis op Bonaire liggen nu zes personen die positief getest zijn. Niemand ligt op de afdeling intensieve zorg. Zeventien mensen zijn weer hersteld.

Op Bonaire zijn nu 298 actieve gevallen, allen zijn bewoners van Bonaire.