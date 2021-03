WILLEMSTAD – Het aantal toeristen uit Nederland is in februari licht gestegen. De Curaçao Tourist Board CTB noemt dat opvallend, vanwege het negatieve reisadvies van Nederland.

Ruim 5000 Nederlanders kwamen op vakantie naar Curaçao. In totaal bezochten 8000 toeristen ons land. Veertig procent verbleef in resorthotels, dat is minder dan normaal vanwege het wegvallen van pakketreizen. De CTB lobbyt in Nederland om Curaçao weer op code geel te krijgen.