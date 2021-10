Aantal vaccinaties op Curaçao passeert de grens van 100.000

5 Gedeeld

WILLEMSTAD – Op Curaçao is dit weekend de 100.000 bewoner gevaccineerd. Het gaat om de eerste prik. Bijna 92.000 van hen hebben inmiddels een tweede prik gehad. 60 procent is nu volledig gevaccineerd.

Ondanks deze mijlpaal blijft Curaçao achter bij Aruba, waar al 71 procent van de bevolking twee prikken heeft gehad. Op Bonaire is zelfs 73 procent al volledig gevaccineerd. Curaçao liep enige tijd voorop qua vaccinatiegraad. Maar de laatste maanden is daar de klad in gekomen. De overheid benadrukt keer op keer het belang van vaccineren, maar stelt tegelijkertijd dat het een persoonlijke keuze is.

