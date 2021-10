Aantal vluchten tussen Aruba en Curaçao flink afgenomen

17 Gedeeld

ORANJESTAD – Uit cijfers van luchthavenautoriteit Aruba Airport Authority (AAA) blijkt dat het aantal passagiers dat tussen 2017 en 2019 van Aruba naar Curaçao vloog met 60 procent is afgenomen. Hier komt de krimp van 48 procent tussen 2012 en 2017 die het Amsterdamse economisch onderzoeksbureau SEO meldde in een rapport nog bij. In het rapport wordt gepleit om de connectie tussen de Caribische eilanden te behouden.

In 2012 waren er nog 3667 vluchten en 234.706 passagiers vanaf het Reina Beatrix naar Curaçao, terwijl er in 2017 net iets meer dan 2000 vluchten gingen met 130.597 passagiers. Dit is een krimp van 40 procent van het aantal passagiers. Joos Meijs, CEO van de AAA, brengt de daling na 2017 in verband met het wegvallen van luchtvaartmaatschappij InselAir. Tussen 2017 en 2018 is het aantal passagiers dat van Aruba naar Curaçao reisde met 58 procent gedaald.

Tussen 2012 en 2017 is de bevolking op de meeste eilanden gegroeid, terwijl het aanbod via luchttransport op alle routes in het Caribisch deel is teruggelopen. De SEO geeft dit als reden van de terugval op de route Aruba-Curaçao. Meijs geeft aan dat voor veel mensen ook de dure tickets een drempel is.