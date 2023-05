Aantal zaken bij gerechtshof nemen weer toe, maar nog altijd minder dan voor Corona

WILLEMSTAD – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vorig jaar ruim 36.000 zaken in Eerste Aanleg binnengekregen. Dat is een toename van zestien procent ten opzichte van 2021, maar ligt nog altijd onder het niveau van de periode voor Covid, tussen 2018-2019. Dat meldt het Jaarverslag van het Hof.

De aantallen stijgen echter weer bij alle rechtsgebieden, in het bijzonder bij bestuursrecht en strafrecht, waar zeventien procent meer zaken binnenkwamen.

In het bestuursrecht is de toename vooral zichtbaar in het aantal belastingzaken op de vestigingen Aruba en Curaçao. Er zijn in 2022 in totaal bijna evenveel zaken afgehandeld, uit gestroomd, zoals dat heet. Dit is een toename van veertien procent vergeleken met het jaar 2021.

Net als bij de instroom is een stijging bij alle rechtsgebieden zichtbaar, namelijk civiel recht elf procent, bestuursrecht twee procent en strafrecht zeventien procent. De toename bij civiel recht wordt voornamelijk veroorzaakt door de inzet van extra capaciteit om werkvoorraad weg te werken.

Hoger beroep

De totale instroom van hoger beroepszaken in 2022 kwam uit op bijna 1.150 zaken. Een lichte toename van één procent afgezet tegen de instroom in 2021. De instroom van de bestuursrechtzaken neemt toe met elf procent, maar civiel recht neemt af met vier procent en strafrecht blijft op hetzelfde niveau.

De uitstroom van hoger beroepszaken kwam op iets meer dan 1.300 zaken, een toename van negentien procent ten opzichte van 2021. De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de hogere uitstroom van belastingzaken op de vestigingen BES en Curaçao.

Werkvoorraden

Werkvoorraad betreft zaken die zijn ingediend, maar nog niet afgedaan. Het Gerecht in Eerste Aanleg had eind 2022 in totaal nog ruim 6.500 zaken lopen. Vier procent meer dan het jaar ervoor.

In Hoger Beroep lagen er eind 2022 bijna 1.200 zaken op de plank, een flink stuk minder dan eind 2021, toen de werkvoorraad op bijna 1.500 zaken stond. Vooral bij ambtenarenzaken zijn veel lopende zaken in 2022 afgedaan.