Aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten op Curaçao stijgt

Het aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van corona neemt gestadig toe op Curaçao. Maandag lagen er nog twee patiënten met corona in het CMC, vandaag steeg dat aantal tot twaalf.

Eén patiënt mocht de intensive care verlaten, zodat daar nog drie corona patiënten worden behandeld.

Wat opvalt is dat bijna iedere patiënt die deze week is opgenomen, niet gevaccineerd is.

Testen

Vandaag zijn 59 mensen positief getest, gisteren was dat aantal 75. Een testratio die tussen 3,2 en 4,4 procent ligt. 646 mensen zitten met corona in thuisisolatie. Dat is net zoveel als vrijdag.