Aantrekken verblijfstoerisme zet door in september

WILLEMSTAD – Het toerisme op Curaçao trekt weer aan. Ook de maand september was volgens CHATA een goede maand. De groei werd in juli ingezet, toen de Nederlandse overheid covid-testen gratis aanbood.

Ruim zes op de tien kamers was in september bezet, bijna net zoveel als in 2019 voor covid. De prijzen voor een hotelovernachting steeg fors. Van bijna 140 dollar in 2019 naar ruim 170 dollar afgelopen maand. Ook de opbrengst per kamer ging ruim omhoog, van 92 dollar in 2019 naar 112 dollar nu.

