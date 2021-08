Aanvraag tegemoetkoming vanaf vandaag weer mogelijk op Bonaire

99 Gedeeld

KRALENDIJK – Voor de tweede keer kunnen ondernemers en particulieren op Bonaire een tegemoetkoming ontvangen voor hun noodzakelijke particuliere woonlasten. Dit kan vanaf vandaag tot 31 augustus.

De tegemoetkoming zal er deze keer zijn van april t/m juni 2021. De tegemoetkoming bedraagt minimaal 500 dollar per huishouden per maand. Er wordt gekeken naar wat het huishouden per maand tekort komt om de noodzakelijke woonlasten te betalen.

