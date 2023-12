Aanvragen vergunning voor carnaval 2024 een week verlengd

WILLEMSTAD – De organisatie van Prekario Carnaval 2024 en de Dienst voor Stedelijke Planning hebben aangekondigd dat de registratieperiode voor de carnavalsvergunningen van 2024 met één week is verlengd tot en met vrijdag 22 december 2023.

Deze verlenging biedt degenen die zich nog niet hebben geregistreerd of hun Prekario voor het carnaval van 2024 nog niet hebben betaald, extra tijd om dit te doen. Registratie en betaling kunnen volledig online worden voltooid. Alle klanten die zich registreren, ontvangen een e-mail met instructies voor registratie en betaling.

Prekario is een term die gebruikt wordt voor een soort belasting of vergoeding voor het gebruik van openbare grond of ruimte. In de context van evenementen zoals carnaval, verwijst het naar de vergoeding die betaald moet worden voor het plaatsen van objecten zoals trailers of stands op openbare wegen of terreinen.

Lange trailers

Tegelijkertijd doet de organisatie een speciale oproep aan alle eigenaren van trailers langer dan 6 meter. Als zij eerder een mondelinge vergunning hebben ontvangen, dienen zij dat nu via e-mail of whatsapp te doen Daarbij moet een foto van een geldige identiteitskaart, het nummer van de Prekario-vergunning en een e-mailadres meegestuurd worden. Het Prekario Carnaval 2024-team, neemt vervolgens contact op, zodat zij hun vergunning een dag van tevoren kunnen ontvangen.