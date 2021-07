AB Car Rental & AB Dive alles voor jouw vakantie op één plek |Advertorial

2 Gedeeld

Foto: © AB Car Rental

Wanneer je op vakantie gaat is het een heel geregel, vlucht, hotel, auto, excursies en als je naar Bonaire gaat meestal ook duikuitrusting. AB Car Rental en AB Dive maken het je makkelijk door een combinatie aan te bieden van autohuur en al jouw duikbenodigdheden. AB is reeds 36 jaar actief en is één van de grotere autoverhuurders op Bonaire. Sinds vijf jaar is AB Dive, een PADI-gecertificeerde duikschool, aan het bedrijf toegevoegd.

Duiken

Zeg je Bonaire, dan zeg je duiken. Bonaire heeft zeker niet voor niets de naam ‘divers paradise’. Op Bonaire bevinden zich genoeg verschillende duikstekken om zelfs meerdere weken iedere dag een andere duikstek te bezoeken. Rondom het eiland vind je duikstekken voor elk niveau. De medewerkers van AB Dive vertellen je graag welke stek tot hun favorieten behoort en helpen jou op weg om Bonaires onderwaterwereld te ontdekken. Bij AB Dive kun je terecht voor een simpele tank tot een complete duikopleiding van ieder PADI-niveau. Heb je nog nooit gedoken, of wil je jouw duik-skills verbeteren, AB is de ideale keuze!

Onbeperkt lucht boek je met veel flexibiliteit bij AB Dive. Door de centrale ligging van de duikschool met speciale ‘Tank Drive Tru’, lever je je lege flessen in en worden de volle tanks in ‘no-time’ voor je ingeladen. Je kunt binnen enkele minuten al weer op weg zijn naar je volgende onderwateravontuur.

Foto: © AB Car Rental

Auto huren

AB Car Rental Bonaire is al ruim 36 jaar het adres voor een nette en goede huurauto. AB Car Rental Bonaire heeft een jonge vloot van meer dan 200 auto’s en is daarmee één van de grootste autoverhuurders op het eiland. Bovendien, wanneer je jouw auto bij AB huurt, huur je van een duurzame onderneming, die er alles aan doet om zorg te dragen voor het milieu en enkel gebruik maakt van duurzame energie.

Het huren van een auto bij AB geeft je alle vrijheid en je kunt gemakkelijk online de beschikbaarheid van de door jou gewenste auto bekijken. Online boeken van jouw auto is eenvoudig en veilig met je creditcard. Je kunt tijdens je boeking aangeven hoe en waar je jouw auto wilt ontvangen, bij jouw accommodatie of bij het kantoor van AB Car Rental. Halen en brengen is bij de prijs in begrepen, jij bepaalt wat jij het makkelijkste vindt.

Geen eigen risico en geen borg

Wil jij een auto huren op Bonaire zonder borg en eigen risico? Dan ben je bij AB Car Rental aan het juiste adres. Als enige autoverhuurder op Bonaire biedt AB het zogenaamde ‘Full Coverage Plan’. Deze verzekering dekt alle mogelijke schades aan jouw huurauto zonder borg en zonder eigen risico! Tijdens het boekingsproces kun je het ‘Full Coverage Plan’ aan klikken, zo ben jij verzekerd van een zorgeloze tijd op Bonaire, zonder onaangename verrassingen bij het inleveren van jouw huurauto.

Voordelen op een rij van een huurauto i.c.m. het ‘Full Coverage Plan’:

Geen Borg

Geen eigen risico

2e Bestuurder gratis

Alle schades gedekt

Verloren/gestolen sleutelservice

Bandenservice

Sleepservice

Schoonmaak

Vervangende auto service

Foto: © AB Car Rental

Duiken en rijden

Alles ontdekken wat Bonaire te bieden heeft, zowel onder als boven water, dit kan met extra voordeel bij AB! Ben je opzoek naar een auto en een duikpakket, zoals bijvoorbeeld onbeperkt tanks, een opfriscursus of een nieuwe duikopleiding? Wanneer je beide boekt bij AB krijg je nu maar liefst 10% korting op de autohuur!

Powered by the sun, twice the fun

Honderd procent groen

AB draagt zorg voor het milieu en de natuur van Bonaire. Dit doen ze door regenwater op te vangen en te werken op zonne-energie. Zij hebben hiervoor maar liefst 440 zonnepanelen geïnstalleerd en zij draaien hierdoor volledig op zonne-energie. Ook de krachtstroomcompressors die nodig zijn voor het vullen van jouw tanks draaien op zonne- energie. Het volledige bedrijf is afgesloten van het reguliere stroomnet van Bonaire. Onlangs ontving AB Dive dan ook de PADI Green Star Award. Een erkenning en waardering van de instandhoudingsinitiatieven en inspanningen om de ecologische voetafdruk van het bedrijf te verminderen.

Foto: © AB Car Rental

Contact en openingstijden

7 dagen per week geopend

Elke dag: van 8:00 tot 18:00 uur

Tel: +599-7178980

[email protected]

Kaya Industria 31, Kralendijk, Bonaire

Website AB Car Rental

Facebook AB Car Rental



Website AB Dive

Facebook AB Dive

Foto: Patricia Bout

AB Car Rental & AB Dive alles voor jouw vakantie op één plek |Advertorial

Bron: AB Car Rental Bonaire

