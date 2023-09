ABC Busbedrijf vrijgesteld van belastingschuld onder voorwaarden

WILLEMSTAD – ABC Busbedrijf is voorlopig vrijgesteld van een belastingschuld van bijna twaalf miljoen gulden. Die is ontstaan nadat de overheid in 2020 minder subsidie verstrekte.

De maatschappij meldt al jaren sterke verliezen, maar werd desondanks gekort door de overheid voor ruim drie miljoen gulden. Het geld dat naar belasting moest, is gebruikt om stroom en diesel te kopen.

Op basis van de resultaten van onderzoek door de stichting overheids-accountbureau SBAB hebben de ministers van VVRP en Financiën een oplossing gevonden waarbij ABC Busbedrijf vanaf 1 januari 2024 weer de 1,3 miljoen plus een extra 700.000 gulden ontvangt.

Maar een van de voorwaarden voor de vrijstelling is dat ABC vanaf 1 januari 2024 gedurende vier opeenvolgende jaren weer alle belastingen gaat betalen.

ABC geeft aan dat er meer kosten aankomen omdat de verouderde vloot uit 2008, de Volvobussen vervangen moeten worden.

Verder moet het busbedrijf een oplossing vinden voor de stijgende operationele kosten en de achterblijvende tarieven, die door de overheid worden bepaald.

Als deze tarieven niet worden aangepast, zal het bedrijf onder druk komen te staan en meer schulden maken.