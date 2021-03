94 Gedeeld

WILLEMSTAD – ABC-busbedrijf heeft een nieuwe app gelanceerd om ook toeristen de bus in te lokken.

Actuele vertrektijden van de meer dan 1000 bushaltes worden via internet ingeladen. Een ingebouwde reisplanner kan gebruikt worden om routes te bepalen. Het is nu mogelijk om bustrips naar het strand in te plannen.

Later dit jaar wordt de app gekoppeld aan de gps van elke bus, waardoor je bij de halte kan zien, wanneer de bus komt. De app is nog niet beschikbaar voor de Iphone.