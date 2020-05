ABC Resort Curacao doneert namens hun gasten een bedrag van ANG 18.260,- aan de Voedselbank!

505 Gedeeld

Willemstad- Een jong ondernemend stel staat samen aan het roer van kleinschalig toeristisch complex, ABC Resort Curaçao. Het resort kent vele vaste gasten die jaarlijks op vakantie naar Curaçao komen en het eiland een warm hart toedragen.



Sjors Nije en Josephine Borghstijn, de managers, proberen de gasten altijd te stimuleren om er op uit te trekken en het eiland te ontdekken. Op deze manier genieten de gasten van het resort, van elkaar, maar bovenal van het prachtige eiland en de cultuur.



De managers konden niet stil zitten en wachten tot de grenzen weer open gaan. Zij hebben ervoor gekozen om zich actief in te zetten voor de Voedselbank Curaçao. Het eerste initiatief kwam eigenlijk van de laatste toeristen die op het resort verbleven. Zij waren druk in de weer met het samenstellen van voedselpakketten voor mensen die het hard nodig hebben. Vervolgens kreeg het bedrijf vele reacties van vaste gasten uit Nederland; met de vraag of zij ook konden steunen en daarmee helpen.



Sjors en Josephine hebben deze vraag met beide handen aangegrepen en zijn een inzamelingsactie begonnen voor de Voedselbank Curaçao. In eerste instantie wilden zij zelf beginnen met het samenstellen van de pakketten, maar hebben uiteindelijk toch besloten dat het centraal organiseren van de distributie van de pakketten het beste is voor de hulpbehoevenden. Het eerste doel was om ANG 5.000,- in te zamelen, echter bleek na één dag de doelstelling al te zijn opgehaald. Na het succes van het eerste bedrag, is het tweede doel snel bijgesteld naar ANG 15.000,-.



Tijdens de inzamelingsactie is gebruik gemaakt van alle netwerken en kanalen, denk hierbij aan nieuwsbrieven, facebook en instagram. Onze gasten vonden het zo een goede actie, dat zij onze actie hebben gedeeld met vrienden en zelfs zij hebben gulle donaties gedaan. Sjors: ‘Het is echt waanzinnig om te zien hoeveel mensen het beste met het eiland voor hebben en zich graag inzetten om deze actie tot een succes te maken. De donaties kwamen uit hoeken en gaten waarvan wij nooit hadden verwacht’.



De komende weken gaan de managers van het bedrijf bekijken of er meerdere acties op touw kunnen worden gezet. Josephine: ‘Het geeft ontzettend veel positieve energie om niet te gaan zitten mokken om de maatregelen, maar je in te zetten voor een beter Curaçao!’. Ze benadrukken dat het belangrijk is dat als straks alles weer normaal is, mensen weer naar hun werk gaan en kinderen weer naar school, we niet moeten vergeten dat die armoede voorlopig zal blijven!

