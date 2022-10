ABN AMRO mag bankrekening advocatenkantoor VanEps opzeggen

AMSTERDAM – ABN Amro mag de kredietrelatie met advocatenkantoor VanEps op Curaçao beëindigen. De bank vindt de kosten met kantoor te hoog. VanEps heeft volgens de rechtbank niet aangetoond dat het onmogelijk is om bij een andere Nederlandse bank een betaalrekening te openen en geef ABN AMRO gelijk,

Advocatenkantoor VanEps heeft een omvangrijke aanwezigheid in de Nederlandse Cariben, met kantoren op Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius, Curaçao en Sint Maarten. Het kantoor treedt op voor een gevarieerd klantenbestand van financiële instellingen, (inter)nationale ondernemingen en overheden. Er werken zo’n dertig advocaten, vier ervan zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Witwassen

VanEps heeft een zakelijke betaalrekening bij ABN Amro. Die zegt de bank in 2021 op. De kosten van de dienstverlening aan buitenlandse klanten zijn aanzienlijk gestegen, aldus de bank, die moet voldoen aan steeds strengere wet- en regelgeving.

Zo moeten klant- en transactieonderzoeken worden uitgevoerd om witwassen en andere vormen van fraude te voorkomen. Toetsing op lokale wetten en regels vindt de bank kostbaar. Daarom wordt de dienstverlening aan VanEps stopgezet.

Onaanvaardbaar

In eerste instantie krijgt VanEps van de voorzieningenrechter gelijk. Maar de bodemrechter, de rechtbank Amsterdam, denkt er echter anders over. Daar betoogt het advocatenkantoor dat opzegging naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar is.

Het kantoor ontvangt jaarlijks één miljoen euro op de rekening. Zonder deze betaalrekening gaan haar kosten aanzienlijk omhoog, waaronder wisselkosten en het één procent licentierecht voor uitgaande buitenlandse betalingen die Curaçaose banken in rekening brengen.

Bij Curaçaose banken kan geen eurorekening worden geopend en zonder eurorekening loopt VanEps een onwenselijk en onnodig koersrisico.

Verder heeft VanEps (Europese) cliënten die in euro’s willen betalen, betalingen via een buitenlandse rekening leidt tot extra transactiekosten. Ook wekt een Nederlandse bankrekening vertrouwen bij Europese cliënten.

Sluit ABN Amro de rekening, dan dreigt omzetverlies. Daartegenover staat het belang van de bank. Gezien de hoge kosten heeft ABN Amro besloten de internationale zakentak zo goed als volledig te ontmantelen. Die kosten wegen niet meer op tegen de baten.

Bancaire systeem

Ook de rechtbank ziet in dat klanten als VanEps voor de bank onvoldoende rendabel of verlieslatend zijn. VanEps is voor haar bedrijfsvoering echter niet afhankelijk van de betaalrekening bij ABN Amro, stelt de rechtbank, nu de meeste betaaltransacties aan en door VanEps worden afgewikkeld via andere banken.

Het betalingsverkeer bij ABN Amro is beperkt. VanEps wordt bij beëindiging van de bankrekening ook niet uitgesloten van het bancaire systeem – het kantoor heeft ook andere rekeningen.

VanEps heeft volgens de rechtbank niet aangetoond dat het onmogelijk is om bij een andere Nederlandse bank een betaalrekening te openen. Het belang van ABN Amro bij beëindiging van de relatie weegt op zijn minst even zwaar als het belang van VanEps bij voortzetting daarvan. Daarom mag de bank de kredietrelatie opzeggen.