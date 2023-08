Acht gewonden ongeval bij Grote Berg

WILLEMSTAD – Op de Weg naar Westpunt, bij Grote Berg zijn zaterdagmiddag acht mensen gewond geraakt bij een verkeersongeval. Onder de slachtoffers was een baby en drie minderjarigen.

Uit voorlopig onderzoek blijkt dat het ongeval waarschijnlijk veroorzaakt is doordat een van de auto’s bij het oprijden van de hoofdweg geen voorrang verleende.

De slachtoffers zijn per ambulance overgebracht naar de spoedeisende hulp van het Curaçao Medical Center. Eén vrouw raakte zwaargewond en is in kritieke toestand opgenomen.

De afslag naar Grote Berg wordt als gevaarlijk beschouwd, vooral omdat de afdalende auto’s vanuit Willemstad met hoge snelheid rijden.