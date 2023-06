Acht jaar cel elk, voor vier Venezolanen, na dodelijk schietincident Kustwacht

WILLEMSTAD – De rechtbank van Curaçao heeft vier Venezolaanse mannen tot elk acht jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ze zijn schuldig bevonden aan het proberen te importeren en verhandelen van 1.600 kilo cocaïne. Tijdens hun onderschepping schoot een kustwachtmilitair een vijfde Venezolaan dood.

De doodgeschoten Venezolaan zou de militair hebben willen aanvallen met een schroevendraaier. Dit gebeurde op 25 juli 2022, toen een Kustwachtteam de vijf Venezolanen in de Curaçaose territoriale wateren op een speedboot aanhield.

De vier overige mannen zijn geïdentificeerd als Gonzalez Gomez J. D., Palencia Salazar J. P., Hernandez Garcia D. J. en Malave Vargas L. Palencia Salazar. Hernandez Garcia en Malave Vargas worden ook beschuldigd van het bezit van een scherp wapen, in dit geval een schroevendraaier.

Tijdens het vonnis van gisteren gaf de rechter aan dat hij het eens was met advocaat Sulvaran dat op camerabeelden niet te zien was dat de mannen automatische wapens bij zich hadden of dat een van de mannen de militairen met een schroevendraaier wilde aanvallen.

De rechter hield wel rekening met het feit dat op het moment dat de militairen de Venezolanen bevalen de speedboot te stoppen, ze op hoge snelheid doorvoeren. Dit ondanks het feit dat de kustwacht waarschuwingsschoten loste en een sirene liet klinken om hen te sommeren te stoppen. De mannen negeerden dat.

Op de boot bevond zich een grote hoeveelheid cocaïne. De vier beweerden niets met de zaak te maken te hebben en zouden tegen hun wil ontvoerd zijn en op de boot gezet om drugs te vervoeren.