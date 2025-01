Verkiezingen 2025 Acht partijen moeten steun verzamelen voor verkiezingen Dick Drayer 29-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Veertien politieke partijen hebben zich officieel aangemeld voor deelname aan de verkiezingen van 21 maart. Zes van deze partijen hebben momenteel een zetel in het parlement, terwijl acht andere partijen eerst voldoende steun moeten vergaren om definitief deel te kunnen nemen aan de verkiezingen.

Volgens de kieswet moeten partijen zonder zetel minimaal één procent van het aantal geldige stemmen van de vorige verkiezingen verzamelen. Dit betekent dat zij ten minste 848 ondersteuningsstemmen nodig hebben. Op zaterdag 1 en zondag 2 februari krijgen kiezers op twaalf locaties op Curaçao de mogelijkheid om een van deze partijen hun steun te geven.

De partijen die steun nodig hebben, zijn: Movementu Kousa Promé, UP, Movementu Desaroyo Duradero Kòrsou (MDDK), Partido Pa Penshonado, Civil Rights Movement Curaçao, Mihó Kòrsou, Pueblo Soberano en Era Nobo pa Curaçao. Tijdens een openbare bijeenkomst is de volgorde van deze partijen op het stemformulier vastgesteld.

Kiezers die hun steun willen betuigen, kunnen dat doen tussen 08.00 en 20.00 uur op verschillende stemlocaties, waaronder scholen en buurthuizen verspreid over het eiland. Om te stemmen is een geldige identiteitskaart, rijbewijs of paspoort vereist. Elke kiezer mag slechts één partij ondersteunen.

De zes partijen die al een zetel in het parlement hebben, zijn vrijgesteld van deze steunfase en nemen automatisch deel aan de verkiezingen. De definitieve lijst met deelnemende partijen wordt bekend na de ondersteuningsronde.