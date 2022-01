Acht reizigers gearresteerd op Hato met valse PCR-test

81 Gedeeld

WILLEMSTAD – De politie heeft gisteren een groep van acht passagiers op Hato aangehouden met vervalste PCR-testen. De groep kwam met Copa-Airlines aan uit Panama, het vliegtuig was daarvoor vertrokken uit Medellin.

Alle acht reizigers bekende de PCR-testuitslag te hebben gekocht zonder te testen. Dat gebeurde op Hato alsnog voordat de groep naar het politiebureau werd overgebracht. De testuitslagen bleken negatief.

Een reiziger uit Amerika werd even later ook betrapt op een valse PCR-test. Zij bleek wel positief en is na arrestatie meteen geïsoleerd.

