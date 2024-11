Overheid Achterstanden bij belastingdienst Curaçao Dick Drayer 13-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Curaçaose belastingdienst kampt met aanzienlijke achterstanden in de verwerking van inkomstenbelastingaangiften. Minister van Financiën Javier Silvania heeft daarom opdracht gegeven aan de Inspectie om deze werkvoorraad met hoge prioriteit aan te pakken, zodat belastingplichtigen hun restituties voor kerst kunnen ontvangen.

Uit cijfers blijkt dat slechts 39 procent van de aangiften over 2023 en 52 procent van de aangiften over 2022 automatisch zijn verwerkt. Dit betekent dat er bijna 17.000 aangiften in de werkvoorraad zitten. Minimaal 70 procent van deze aangiften moet automatisch worden afgehandeld voor eind november.

Om deze doelen te behalen, is bepaald dat alle medewerkers betrokken bij de aanslagregeling voorlopig geen verlof mogen opnemen. Wekelijkse rapportages over de voortgang van de automatische en handmatige verwerking moeten duidelijkheid geven over de voortgang.

