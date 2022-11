Achttien nieuwe Papiamentstalige flight attendants op TUI vluchten naar de Caribische eilanden

WILLEMSTAD – TUI heeft er sinds deze week achttien nieuwe papiamentstalige flight attendants bij. Zij zijn meteen inzetbaar, nadat zij hun opleiding met goed gevolg hebben afgelegd en afgelopen vrijdag hun ‘wing’ kregen.

Deze nieuwe stewards en stewardessen worden specifiek ingezet op de route tussen Curaçao en Amsterdam. TUI zegt bewust te kiezen voor uitbreiding van het team met lokale Curaçaose crew, omdat ze met hun hartelijkheid, service en talenkennis een vertrouwd gevoel bij de passagiers aan boord kunnen geven.

TUI sprak in juni nog over een versterking van 24 nieuwe collega’s betrof, die op elke van de dertien wekelijkse vluchten in koppels van twee aan boord meegaan. Waarom er zes zijn afgevallen is niet duidelijk. Met 24 nieuwe collega’s zouden er in totaal 185 medewerkers bij de reisorganisatie op Curaçao, verdeeld over het hoofdkantoor, cabin crew en de TUI winkels werken.