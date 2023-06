Actiegroep dringt bij Luchthavens Caribisch Nederland aan op directe actie

WILLEMSTAD – De Airport Tax Busters Bonaire (ATBB), een actiegroep tegen hoge luchthavenbelastingen, roept de luchthavens in Caribisch Nederland op om ook in het heden maatregelen te nemen die zullen leiden tot een betere verbinding tussen de eilanden en lagere ticketprijzen.

In een brief gericht aan Joost Meijs, voorzitter van de Dutch Caribbean Corporation of Airports (DCCA), wijst ATBB erop dat de inspanningen van het samenwerkingsverband zich voornamelijk lijken te richten op toekomstige ontwikkelingen, met name elektrisch vliegen. Hoewel ATBB de inspanningen van DCCA erkent, benadrukt de pressiegroep dat er ook aandacht moet zijn voor de actuele problemen waar reizigers dagelijks mee te maken hebben.

“We willen onze ernstige bezorgdheid uiten over het schijnbare gebrek aan inzet van DCCA om de bestaande obstakels voor reizigers tussen onze eilanden aan te pakken, met name wat betreft het probleem van soms exorbitante luchthavenbelastingen en andere heffingen. Het is een onweerlegbaar feit dat met name inwoners van Bonaire, St.-Eustatius en Saba sterk afhankelijk zijn van transitluchthavens, zoals die van Curaçao en Sint-Maarten, om naar andere bestemmingen in de regio te reizen.”

ATBB wijst erop dat bewoners van de drie BES-eilanden dubbel getroffen worden. Passagiers moeten niet alleen een extra ticket kopen om naar Curaçao of Sint-Maarten te reizen, maar worden daarnaast ook nog eens geconfronteerd met dubbele belastingheffing.

68 dollar extra

Onlangs merkte ATBB op dat passagiers die via Curaçao doorreizen met luchtvaartmaatschappijen zoals COPA, Avianca en Surinam Airways op Curaçao maar liefst 68 dollar extra moeten betalen aan luchthavenbelastingen, terwijl er eigenlijk een speciaal overstaptarief van 15 dollar zou moeten gelden. Dat wordt echter consequent niet juist toegepast.

“Familiebanden spelen een belangrijke rol, zoals uw organisatie goed weet. Er zijn diepe familiebanden tussen bewoners van de ABC-eilanden en de SSS-eilanden, waardoor frequente reizen plaatsvinden voor sociale en familie-evenementen, zoals bruiloften en begrafenissen. Het is pijnlijk om te zien dat in sommige gevallen, zoals op de route tussen Curaçao en Aruba, de luchthavenbelastingen alleen al ongeveer een derde van de totale ticketkosten uitmaken.”

Volgens ATBB kunnen veel inwoners van de BES-eilanden het zich niet meer veroorloven op reis te gaan. Een gezin van vier personen is gemakkelijk honderden dollars extra kwijt om via een buureiland verder naar het buitenland te reizen.