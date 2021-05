4 Gedeeld

Het aantal mensen dat op dit moment besmet is, is 65, net als gisteren. Er kwamen weliswaar vijf nieuwe positieve gevallen bij, maar vier mochten hun isolatie verlaten en één patiënt overleed in het CMC.

Het totaal aantal patiënten dat is overleden aan de gevolgen van Covid-19 is nu 120. De tesratio met vijf nieuwe positieve gevallen is nog steeds één procent.

Er liggen nog twintig patiënten in het ziekenhuis van wie achttien op de intensive care.