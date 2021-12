Actieve coronacases op Curaçao boven 1500

1 Delen

Het aantal actieve coronabesmettingen op Curaçao is vandaag boven de 1500 uitgekomen. 198 mensen zijn afgelopen dag positief getest op het coronavirus, terwijl achttien personen weer uit thuisisolatie konden.

Daarmee komt het aantal actieve cases uit op 1511. Er is nog geen stijging van coronapatiënten te zien in het ziekenhuis. Daar liggen nog steeds elf coronapatiënten, van wie zes op de IC.

Aruba en Bonaire

Op Aruba werden vandaag 248 mensen positief getest op Corona. In totaal zijn daar nu 1105 mensen positief en in isolatie. Het gemiddelde per dag de afgelopen week was met 150 aanmerkelijk lager dan het huidige aantal van 248 positief geteste mensen.

Met 111 mensen positief vandaag blijft dat aantal al een paar dagen stabiel op Bonaire.