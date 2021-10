Actrice Rina Penso heeft Kruis van Verdienste gekregen

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – Curaçaos beroemdste actrice, Rina Penso, heeft gisteren het Kruis van Verdienste gekregen. Dat gebeurde in theater Luna Blou en was de verrassende afsluiting van een week waarin zij in de spotlights stond vanwege haar artistieke carrière op toneel en in de film.

Ook vertaalt zij theaterstukken naar het Papiaments. Eerder kreeg de nu 94-jarige Penso de Cola Debrot prijs. Dat was in 1982 en de Tapushi literatuurprijs in 2008.

