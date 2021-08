Actueel reisadvies voor vakantie naar Curaçao

51 Gedeeld

Laatst gewijzigd op: 11-08-2021 | Nog steeds geldig op: 17-08-2021

De kleurcode voor Curaçao is geel. Reizen is mogelijk, maar let op: je kunt niet met jouw digitale coronabewijs (DCC) Curaçao inreizen. Je moet jouw testbewijs printen en op papier meenemen. Alle reizigers vanaf 12 jaar moeten een PCR-test kunnen laten zien die uiterlijk 72 uur voor vertrek is afgenomen of een antigeentest 24 uur voor vertrek, ook als je gevaccineerd bent. Je moet een coronabewijs laten zien als je terugkomt uit Curaçao.

Heenreis naar Curaçao

Reizigers moeten voordat zij naar Curaçao vertrekken een ‘Public Health Passenger Locator Card’ en immigratiekaart in vullen via de website van de overheid van Curaçao.

Bij aankomst op Curaçao moet je een negatieve PCR-test laten zien die uiterlijk 72 uur voor vertrek is afgenomen, of een negatieve antigeentest afgenomen uiterlijk 24 uur voor vertrek. Dit geldt voor reizigers vanaf 12 jaar en ook voor iedereen die al gevaccineerd is. De uitslag van de PCR-test of antigeentest moet je uploaden als je de ‘Public Health Passenger Locator Card’ en immigratiekaart invult.

Reizigers moeten binnen 48 uur voor vertrek naar Curaçao een afspraak maken voor een antigeentest op de 3e dag na aankomst op Curaçao.

Het bewijs van de afspraak voor een antigeentest op de 3e dag na aankomst, samen met het testresultaat van de negatieve PCR-test en de ‘Public Health Passenger Locator Card‘ moet je bij aankomst op Curaçao op papier aan de autoriteiten kunnen laten zien.

Alle reizigers zijn verplicht een reisverzekering te hebben afgesloten.

Terugreis naar Nederland

Je moet een coronabewijs laten zien als je terugkomt uit Curaçao.

Je hoeft niet in (thuis)quarantaine. Ook na 8 augustus 2021 hoeft u niet in (thuis)quarantaine.

Doe bij thuiskomst voor de zekerheid een zelftest, ook als je gevaccineerd bent.

Bron: Nederlandwereldwijd.nl

Lees ook: