Actuele coronabesmettingen op Aruba en Bonaire

De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal actieve besmettingen op Aruba en Bonaire. Daarnaast lees je het aantal nieuwe besmettingen per dag, de testratio en het aantal patiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Aruba

Op Aruba zijn gisteren 872 testen uitgevoerd. In 149 gevallen ging het om ingezetenen van het eiland.

Er zijn 32 nieuwe besmettingen aan het licht gekomen. In één geval ging het om een toerist. Daarmee komt te lokale besmettingsgraad op 21%.

Momenteel liggen er nog 13 Covid19-patiënten in het ziekenhuis, waarvan 4 op de intensive care.

Het aantal actieve coronapatiënten op Aruba is nu 306.

Bonaire

Het Openbaar Lichaam Bonaire maakte bekend dat er de laatste dagen veel besmettingen zijn bijgekomen. Op 30 december had het eiland 8 actieve coronabesmettingen.

Onder de 43 geteste mensen zijn gisteren 12 positieve gevallen van Covid-19 ontdekt.

Op Bonaire zijn 156 personen hersteld en er is 1 ziekenhuisopname door Covid-19.

Op 3 januari 2021 telt Bonaire 58 actieve gevallen van Covid-19.

