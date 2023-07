ADC en CMC bereiken overeenkomst over betalingen en dienstverlening

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center en Analytisch Diagnostisch Centrum zijn tot een een overeenkomst gekomen over betalingen en dienstverlening. ADC dreigde de dienstverlening stop te zetten vanwege grote betalingachterstanden van het ziekenhuis.

De overeenkomst houdt in dat ADC voortaan direct factureert aan de Sociale Verzekeringsbank SVB. Binnen 24 uur moet het CMC ook een begin maken met de afbetaling van de schuld van 14 miljoen gulden.

Allereerst door een storting van 700.000 gulden en vervolgens wekelijks 400.000 gulden tot het totaalbedrag is bereikt. Over het bedrag waar partijen het nog niet over eens zijn, zo’n vier miljoen gulden, moet in oktober een regeling worden afgesproken.

Beslag

In ruil daarvoor heeft ADC het beslag op de middelen van het CMC bij de SVB opgeheven en zal de dienstverlening van ADC aan het CMC worden genormaliseerd.