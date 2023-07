ADC vermindert dienstverlening aan CMC door onopgeloste financiële kwesties

WILLEMSTAD – Het Analytisch Diagnostisch Centrum ADC, die laboratoriumdiensten verzorgt, heeft besloten zijn dienstverlening aan het Curaçao Medical Center vanaf vandaag te beperken. Het ziekenhuis betaalt de rekeningen niet, waardoor ADC nu ‘financieel klem’ zit.

De beslissing is naar buiten gekomen via een uitgelekte e-mail, verzonden door ADC-directeur Liane Virginia-Cova naar het hoofd van CMC. Beide organisaties zijn sterk afhankelijk van elkaar, waarbij ADC grotendeels functioneert op basis van diensten aan het ziekenhuis en de daaruit voortvloeiende inkomsten.

Volgens ADC worden er veel meer diensten aan CMC geleverd dan waarvoor het laboratoriumbedrijf wordt vergoed. Daarnaast heeft CMC een schuld van 14 miljoen gulden bij ADC. De directie van ADC informeert in de e-mail dat de financiële situatie nu zo “nijpend” is dat men zich genoodzaakt ziet om de service anders in te vullen.

Prikronde

Een van de veranderingen die worden doorgevoerd, is dat vanaf vandaag alleen de prikronde van acht uur ’s morgens nog wordt uitgevoerd. Orders bij de ADC-prikpost moeten twee dagen van tevoren worden geplaatst door de interne afdelingen van het CMC. Bovendien wil ADC in bepaalde gevallen vooruitbetaling.

In de e-mail benadrukt Virginia-Cova dat het nooit de bedoeling was om het zover te laten komen, maar op dit moment zegt het laboratoriumbedrijf niet anders te kunnen. Het structurele wanbetalen door CMC en het uitblijven van substantiële betalingen hebben ADC tot dit punt gebracht.

Gevolgen

De gevolgen van deze maatregelen voor de patiënten van het ziekenhuis zijn nog onduidelijk. CMC zelf heeft ook te maken met financiële tekorten, mede door een naar eigen zeggen ontoereikend zorgbudget dat de overheid beschikbaar stelt.