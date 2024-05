Gezondheidszorg ADC viert bereiken van hoogste punt van nieuw gebouw in Otrobanda Redactie 30-05-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Landslaboratorium ADC vierde afgelopen donderdag het bereiken van het hoogste punt van hun nieuwe gebouw in Otrobanda. Eind november 2022 vond de eerste steenlegging plaats en in januari 2023 startten de bouwwerkzaamheden. Nu, enkele maanden later, is het hoogste punt bereikt. Dit bijzondere moment werd gevierd met een ‘Spantenbier’ evenement.

ADC-directeur Liane Cova, samen met andere bestuurders, beklommen het hoogste punt van het gebouw.

Het gebouw is ontworpen door Curaçaose architectenbureau Lyongo Architects van OZ Architects. Lokale aannemers voeren het project uit met Q-Con Quality Constructors als hoofdaannemer, samen met Installation Technologies, SimpleAire en Industech. Het project wordt gefinancierd door Vidanova Pension Fund.

Het nieuwe gebouw moet niet alleen een betere werkomgeving bieden voor ADC-medewerkers, maar ook een cruciale rol spelen in het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, innovatie en gezondheidszorg op ons eiland.

Concept

Het nieuwe gebouw is volgens ADC een ‘state of the art’ laboratorium, waar diverse specialismen samenkomen in een modern concept. Het wordt het hoofdkantoor van ADC, met alle disciplines onder één dak, en beslaat een terrein van 5.500 vierkante meter.

Alle afdelingen verhuizen uiteindelijk naar dit nieuwe gebouw, inclusief de huidige vestiging in Vredenberg, die sinds 1960 in gebruik is.