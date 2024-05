Advertentie Advertorial | Mijn passie voor journalistiek en mijn liefde voor kleding, dilemma? Dick Drayer 19-05-2024 - 6 minuten leestijd

Rechtsonder: mijn vrouw Cynthia, geflankeerd door haar dochter Natisha en kleindochter Isabella

WILLEMNSTAD – Ik had nooit gedacht dat ik ooit een kledingwinkel mijn werkplek zou noemen. Als journalist op Curaçao was mijn wereld gevuld met deadlines, interviews en eindeloze artikelen. Kleding was voor mij niet meer dan een noodzakelijke omhulling van mijn lichaam, iets wat ik droeg zonder er veel bij stil te staan. Dat veranderde allemaal toen ik mijn bureau verhuisde naar de kledingwinkel van mijn vrouw, Cynthia.

Vele mensen op Curaçao kennen Cynthia nog van haar Winkel ‘Dress 2 Impress’ op de Caracasbaaiweg. Na een paar uitstapjes is zij een jaar geleden begonnen met een tassenwinkel in Promenade, naast ‘De Dames’, met alleen maar designtassen. Michael Kors, Coach, Kate Spade – ze had ze allemaal. Deze exclusieve tassenwinkel was een groot succes en inspireerde Cynthia om haar horizon te verbreden. Haar nieuwe, grotere winkel in Promenade combineert nu haar passie voor designtassen met haar liefde voor stijlvolle kleding.

Mode de Vie was de naam van haar winkel, een weerspiegeling van haar filosofie dat goede en stijlvolle kleding essentieel is voor een verfijnde levensstijl. Voor Cynthia was mode een uitdrukking van identiteit en vreugde, een kunstvorm die ze met passie beleefde. Ik stond daar sceptisch tegenover.

Voor mij waren kleren slechts bijzaak, en dat zag je er dan ook vanaf. Mijn slordige look contrasteerde scherp met de elegante displays van Cynthia’s kledinglijn, waaronder niet alleen vrouwenkleding van bijvoorbeeld Hot Lava, maar juist ook mannenkleding, zoals de elegante en boeiende ontwerpen van Isla Ibiza Bonita, Ibiza Flowers en Sardina di Mare.

Bij mijn intrede in Mode de Vie werd ik begroet door een explosie van kleur en textuur. De rekken waren gevuld met jurken, rokken en tunieken van linnen en rayon, versierd met echte schelpen en stenen. Het voelde bijna magisch, alsof elke stof een verhaal vertelde. Cynthia’s enthousiasme werkte aanstekelijk, maar ik bleef gereserveerd. Hoe kon mode mij, een doorgewinterde journalist, nu beïnvloeden?

Zoon Daniel, houdt nog meer van style , dan zijn vader…

Complimenten

Het begon met kleine veranderingen. Eerst waren er de complimenten van klanten die de winkel bezochten. Ze vroegen naar mijn mening over de kledingstukken en voor ik het wist, was ik betrokken bij gesprekken over stofkeuzes en ontwerpen. Langzaam maar zeker begon ik de schoonheid en het vakmanschap van Cynthia’s kledingkeuze te waarderen. Haar creaties straalden een zorgeloze elegantie uit die perfect aansloot bij de zonnige sfeer van Curaçao.

De ommekeer kwam op een dag toen ik een belangrijke politieke bijeenkomst moest verslaan. Mijn gebruikelijke casual kleding liet ik achterwege en in plaats daarvan koos ik voor een stijlvolle linnen broek en een nette tuniek uit de Hot Lava collectie. Bij mijn aankomst merkte ik direct een verschil. Mensen benaderden me met meer respect en openheid. De kleren gaven me een zekere uitstraling, een zelfverzekerdheid die ik eerder miste. Die avond kreeg ik exclusieve informatie die mijn onderzoek tot een groot succes kon maken. Het was alsof de kleding deuren voor me opende die anders gesloten zouden blijven.

Mijn passie voor mode begon te groeien. Ik raakte gefascineerd door de manier waarop stijlvolle kleding niet alleen uiterlijk maar ook innerlijk transformeert. Ik begon meer tijd in Mode de Vie door te brengen, leerde over stoffen en ontwerpen, en hielp Cynthia bij het uitzoeken van nieuwe collecties. Haar merken werden een essentieel onderdeel van mijn leven. De filosofie van fair trade en natuurlijke materialen met een zomerse en luchtige uitstraling resoneerde met mijn eigen waarden, en ik begon de vreugde te voelen die Cynthia altijd had beschreven.

Hot Lava is fairtrade met Ibiza-style

Uitdaging

Maar met deze nieuwe passie kwam ook een uitdaging. Het combineren van mijn journalistieke werk met mijn groeiende betrokkenheid bij de winkel werd steeds moeilijker. De tijd die ik besteedde aan het ontdekken van nieuwe stoffen en het ontwerpen van kleding nam toe, ten koste van mijn journalistieke verplichtingen. Tegelijkertijd merkte ik dat mijn verbeterde kledingstijl mijn werk als journalist een boost gaf; ik werd vaker uitgenodigd voor exclusieve evenementen en mijn netwerk breidde zich uit.

Op een avond, terwijl ik de winkel afsluit en nadenk over de dag, dringt de vraag zich aan me op: kan ik mijn passie voor de kledinglijnen van Cynthia combineren met mijn journalistieke carrière? Beide brengen voordelen met zich mee, maar vergen ook tijd en toewijding. Moet ik kiezen voor een van de twee, of kan ik een balans vinden waarin beide elkaar versterken?

Terwijl ik mijn keuze overweeg, realiseer ik me dat mijn transformatie meer omvat dan alleen een verandering van garderobe. Het is een reflectie van een dieper begrip van stijl, vakmanschap en de kracht van presentatie. Het verhaal van Hot Lava, Isla Ibiza Bonita, Miss June, Sundress en Ibiza Flower en Mode de Vie is nu ook mijn verhaal. En net zoals ik Cynthia’s kleding heb omarmd, moet ik een manier vinden om deze nieuwe passie met mijn oude liefde, de journalistiek, te verweven. Zal dit leiden tot een onmiskenbaar moment van keuze, of zal de synergie van beide mijn leven verrijken op manieren die ik nooit had kunnen voorspellen? De tijd zal het leren.

Kom in de tussentijd gewoon langs in de winkel in Promenada. We kunnen het over kleding hebben, maar ook over wat er journalistiek speelt op Curaçao. Ik heb nu passie voor beiden….