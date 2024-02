Advies: ‘Bouw Nationaal Slavernijmuseum op Java-eiland Amsterdam’

DEN HAAG – Het Nationaal Slavernijmuseum moet komen op de kop van het Java-eiland in Amsterdam, en het moet “een compleet beeld geven van het Nederlandse koloniale slavernijverleden”. Dat adviseert een commissie die plannen voor het nieuwe museum heeft voorbereid.

In de commissie zitten oud-PvdA-Kamerlid John Leerdam, museumdirecteur Peggy Brandon en David Brandwagt, manager bij de gemeente Amsterdam op het gebied van ruimtelijke (bouw)projecten. Voor het advies deden deze zogenoemde kwartiermakers onderzoek, hielden participatiebijeenkomsten en spraken met diverse gemeenschappen, organisaties, culturele instituten en kennisinstituten.

De kop van het Java-eiland wordt genoemd als “een waardige en prominente plek aan doorgaand stromend water”. Ook is dit een goed bereikbare locatie die voldoende ruimte biedt, staat in het advies.

Dat het museum in Amsterdam komt, was al bekend. Afgelopen oktober zei Leerdam in het NOS-radioprogramma Nieuws en Co dat naast het Java-eiland ook het Marineterrein en het Nelson Mandelapark in Amsterdam-Zuidoost serieus werden bekeken.

De commissie adviseert nu om op de kop van het Java-eiland een nieuw museum te bouwen. Daarin moet de trans-Atlantische slavernijgeschiedenis centraal komen te staan.

Het gebouw van zo’n 9000 vierkante meter moet “recht doen aan de bijzondere inhoud ervan, in architectuur, uitstraling, materiaal, vorm en omgeving”. De verkenners verwachten dat het museum in 2029 of 2030 open kan.