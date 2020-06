Advocaat Jamaloodin roept meer dan 100 getuigen op

26 Gedeeld

Willemstad – Eldon ‘Peppie’ Sulvaran heeft vandaag 93 onderzoekswensen ingediend tijdens de regiezitting van George Jamaloodin.

Jamaloodin staat terecht in hoger beroep voor de opdracht om Helmin Wiels te vermoorden. Sulvaran wil meer dan 100 getuigen tijdens de behandeling op 29 oktober op laten draven.

Of alle getuigen moeten verschijnen wordt door de rechter bepaald op 9 juli. Als al die getuigen moeten worden gehoord in de rechtbank zal de rechtszaak later dit jaar zeker een week gaan duren.

