Advocaat: “Vol aan de bak tegen Saint Martin en Saint Lucia”

WILLEMSTAD – Bondscoach Dick Advocaat verwacht serieuze tegenstand van de aankomende opponenten van Curaçao in de CONCACAF Nations League. Op vrijdag 15 november speelt Curaçao tegen Saint Martin en op maandag 18 november tegen Saint Lucia.

De bondscoach is tot nu toe tevreden over de resultaten van zijn ploeg: van de acht gespeelde wedstrijden ging er slechts één verloren – tegen Saint Lucia op 6 september. Ook werd er gelijk gespeeld tegen Grenada op 11 oktober. Curaçao komt momenteel uit in Poule B van League B, het tweede niveau in onze CONCACAF regio. We staan tweede in onze poule met 7 punten uit 4 wedstrijden. Saint Lucia staat bovenaan met 9 punten uit 4. Als Curaçao z’n beide wedstrijden wint deze dagen, is groepswinst zeker en lonkt promotie naar League A, waarin de grotere landen in onze regio, zoals Jamaica, Costa Rica en Suriname, uitkomen.

Beide wedstrijden beginnen om 19 uur. Kaarten zijn nog te koop, onder andere bij de FFK in Brievengat.

