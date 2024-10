Sport Advocaat waarschuwt voor onderschatting Curaçaos’ elftal in de Nations League Dick Drayer 10-10-2024 - 4 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Terwijl het Curaçaose nationale voetbalteam zich voorbereidt op twee belangrijke Nations League-wedstrijden tegen Grenada, geeft bondscoach Dick Advocaat in een persconferentie inzicht in zijn visie op het team. Advocaat benadrukt de positieve sfeer binnen de selectie, maar waarschuwt tegelijkertijd voor de valkuil van onderschatting, zowel bij spelers als bij het team zelf.

Curaçao kende een wisselvallige start in de Nations League, met een nederlaag tegen Saint Lucia (2-1) en een overtuigende overwinning tegen Saint Martin (4-0). Nu staan ze voor twee cruciale duels tegen Grenada, die hun positie in groep B van de B-League bepalen.

Teamdynamiek

Advocaat benadrukt herhaaldelijk dat de onderlinge sfeer en teamgeest binnen de Curaçaose selectie een grote kracht vormen. “De blijdschap en het enthousiasme binnen de groep zijn bijzonder,” zegt hij. Ondanks de moeilijke omstandigheden, zoals het beperkte aantal trainingsdagen, blijft de sfeer positief. “Het is een ploeg die gewoon hun best doet, en dat heeft tot nu toe resultaten opgeleverd,” voegt hij toe.

Toch blijft Advocaat kritisch. Hij uitte zorgen over het feit dat sommige spelers die het team verder zouden kunnen versterken, niet beschikbaar zijn of afzeggen. Dit heeft volgens Advocaat een negatieve invloed op de mogelijkheden van de ploeg om zich volledig te ontwikkelen.

Onderschatting

- tekst gaat verder onder de advertentie -

Tijdens de persconferentie werd Advocaat gevraagd of het team de tegenstanders heeft onderschat tijdens de eerste wedstrijd tegen Saint Lucia. Advocaat bevestigde dat dit een punt van discussie was binnen de staf: “We hebben onszelf afgevraagd of we de tegenstander onderschat hebben. Maar als je de wedstrijd terugziet, hadden we ook met 5-2 kunnen winnen.” Ondanks de kwaliteiten van zijn team waarschuwt Advocaat dat ze elke tegenstander serieus moeten nemen.

Een ander terugkerend thema is de samenstelling van de selectie. Advocaat geeft aan dat hij vaak met dezelfde kernspelers speelt, omdat potentiële versterkingen vaak niet beschikbaar zijn. “Het blijft een probleem dat sommige spelers, die misschien beter zijn, niet willen komen,” aldus Advocaat. Toch is hij tevreden over de spelers die wel aanwezig zijn en stelt dat zij zich bewezen hebben. “We hebben zes wedstrijden gespeeld en slechts één keer verloren,” merkt hij op. Dit is een teken dat de huidige groep stabiel en competitief is.

Advocaat wijst erop dat tactische consistentie belangrijk is voor het team. Automatisme, zoals het weten wat te doen bij balbezit en balverlies, wordt steeds beter, zegt hij. Toch merkt hij op dat fysieke kracht in bepaalde situaties een grotere rol moet spelen, vooral wanneer het team tegen fysiek sterke tegenstanders speelt. Dit is een belangrijk aandachtspunt in de voorbereiding op de wedstrijden tegen Grenada van morgen en maandag, 14 oktober.

Cruciaal

Hoewel Advocaat tevreden is over de vooruitgang van het team, beseft hij dat de komende wedstrijden tegen Grenada cruciaal zullen zijn. “De komende twee wedstrijden moeten we het goedmaken,” zegt hij, verwijzend naar de eerdere nederlaag tegen Saint Lucia. De uitkomst van deze duels is bepalend voor Curaçaos kansen om zich te plaatsen voor de volgende ronde van de Nations League en mogelijk de Gold Cup.

Advocaat blijft realistisch: “Je wilt elke wedstrijd winnen, maar dat kan niet altijd.” Toch straalt zijn optimisme door: “We gaan altijd uit van winst.” Met een mix van ervaren spelers zoals Leandro Bacuna en jong talent lijkt Curaçao klaar voor de uitdaging, maar Advocaat weet dat er geen ruimte is voor zelfgenoegzaamheid.

Dick Drayer in gesprek met Dick Advocaat

0