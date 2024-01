Advocate Sjamira Roseburg is opvallende verschijning tijdens verkiezingen Sint Maarten

PHILIPSBURG – Sjamira Roseburg, nummer 5 op de lijst van Unified Resilient Sint Maarten Movement (URSM), is klaar om een frisse wind te laten waaien in de politiek van Sint Maarten. Als 33-jarige advocaat met een decennium aan ervaring in de strafrechtpleging, is Roseburg een opvallende verschijning in het politieke landschap.

“Ik ben een echte pleitbezorger voor verandering,” zegt Roseburg. Haar inzet voor mensenrechten en de Point Blanche-gevangenen toont haar diepe betrokkenheid bij de gemeenschap. “Iedereen verdient verdediging en adequate vertegenwoordiging,” benadrukt ze, waarbij ze haar missie om de situatie in detentiecentra te verbeteren en te pleiten voor rehabilitatie en resocialisatie uitlegt.

Sjamira wil morgen gekozen worden wanneer Sint Maarten naar de stembus gaat om een nieuw parlement te kiezen. In totaal 22.553 bewoners kunnen hun stem uitbrengen op één van de acht deelnemende partijen.

De motivatie van Roseburg om de politiek in te gaan is duidelijk: “Ik kan niet langer aan de zijlijn staan. We hebben mensen nodig die weten hoe wetgeving in elkaar zit.” Ze bekritiseert het huidige parlement voor het ontbreken van juridische deskundigheid en ziet haar juridische achtergrond als essentieel voor effectieve wetgevingsprocessen.

Visie

Roseburg’s visie voor Sint Maarten is ambitieus. Ze wil zich concentreren op achterstallige wetgeving, met name op gebieden als geestelijke gezondheid en het strafprocesrecht. “We hebben een lijst van achterstallige wetgeving, die ik meer op de voorgrond wil krijgen,” verklaart ze. Haar strijd tegen corruptie is een ander speerpunt: “Kies niet voor een tijdelijke oplossing die leidt tot corruptie. Kies voor een toekomst waarin je zelfstandig kunt zijn.”

Over haar kansen in de verkiezingen is Roseburg positief: “Ik zie mijn kansen goed in, omdat ik mensen uit verschillende lagen van de gemeenschap heb benaderd.” Ze heeft ongeveer 400 tot 850 stemmen nodig om een zetel in het parlement te bemachtigen, maar is vastberaden om haar boodschap van verandering over te brengen.

Een van die verandering is het juridisch loket, waar Roseburg zich voor hard maakt. Als advocate stond ze al veel mensen gratis bij. “Gratis juridisch advies maakt mensen minder afhankelijk.” Unified Resilient Sint Maarten Movement (URSM)

Votebuying

Het Openbaar Ministerie heeft gewaarschuwd extra alert te zijn op signalen over het kopen of verkopen van stemmen. Sjamira maakt zich daar zorgen over en heeft fimpjes op sociale media geplaatst om daar ook voor te waarschuwen.

Meerdere politici zijn veroordeeld omdat zij bij eerdere verkiezingen stemmen kochten. “Dus het is een reele probleem op Sint Maarten.”

Zeker omdat op de kandidatenlijsten van sommige van de acht deelnemende partijen politici staan die veroordeeld zijn of nog worden vervolgd voor ambtelijke corruptie en/of belastingfraude.

Kritiek

Haar kritiek op het huidige kabinet is scherp: “Er is te veel ongelijkheid. We moeten strijden voor een gelijkwaardig niveau binnen het Koninkrijk.” Roseburg benadrukt ook het belang van transparantie en de noodzaak om het onderwijs en de gezondheidszorg te verbeteren.

Terwijl Sint Maarten zich opmaakt voor de verkiezingen, staat Roseburg klaar om haar visie en passie voor rechtvaardigheid te delen. “Verandering komt met jouw stem,” zegt ze, waarbij ze de kiezers oproept om te kiezen voor een toekomst van transparantie en gelijkheid. Sjamira Roseburg belooft een krachtige nieuwe stem te zijn in de politiek van Sint Maarten.