WILLEMSTAD – Advocaten krijgen alsnog ontheffing om overdag en na de avondklok op straat te zijn. Dat meldt de deken van de Orde van Advocaten, Carine Jänsch aan het Antilliaans Dagblad.

Eerder had de overheid de ontheffing van advocaten ingetrokken omdat hun beroep niet vitaal zou zijn. Maar zij betoogde met succes dat de advocatuur essentieel is in de rechtstaat en zeker in tijden dat de overheid regeert op basis van noodwetgeving.

