Aflossen schuld Curaçao aan Nederland gaat in huidig tempo nog 300 jaar kosten

DEN HAAG – Het tempo waarmee Curaçao haar schuld terugbetaald aan Nederland is zo laag, dat een totale aflossing bijna 300 jaar gaat duren. Dat valt op te maken uit antwoorden van staatssecretaris Alexander van Huffelen op schriftelijke vragen uit de Tweede Kamer.

Tussen 2010 en 2020 heeft Curaçao in totaal meer dan 800 miljoen gulden geleend. De totale schuld van Curaçao aan Nederland in 2020 bedroeg 2,384 miljard gulden.

Curaçao begon met terugbetalen in 2016. Tussen 2016 en 2020 betaalde Curaçao 8,2 miljoen gulden per jaar terug. Een rekensommetje leert dat als dit tempo wordt aangehouden het bijna 300 jaar duurt voor alles is afgelost.

De schuld van Curaçao vóór de Covid-19-periode in 2020 was bijna 2,4 miljard gulden. Nederland en Curaçao hebben in de afgelopen jaren verschillende overeenkomsten gesloten met betrekking tot verschillende leningen.

De cijfers die Van Huffelen presenteert aan de Kamer bevatten niet de renteloze liquidatieleningen die verstrekt zijn als begrotingssteun tijdens de coronapandemie. Met deze leningen erbij is de totale staatsschuld aan Nederland meer dan drie miljard gulden.

De liquiditeitsleningen moeten in oktober dit jaar worden terugbetaald. Maar deze week beginnen de onderhandelingen om die datum naar achteren te zetten. Daar hebben de landen om gevraagd.

Nederland heeft gezegd open te staan ​​voor onderhandelingen over de voorwaarden hiervoor, maar dit kan betekenen dat de betalingsvoorwaarden worden gewijzigd.