Afro-Caribische gemeenschap in dialoog met Nederlandse overheid over slavernijerfenis

ROTTERDAM – Zo’n 150 Afro-Caribische Nederlanders zijn maandagavond in gesprek gegaan met de Nederlandse Onderwijsminister, Robbert Dijkgraaf en Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen, om de impact van het slavernijverleden aan te kaarten. De groep hoopte op duidelijke beloftes naar aanleiding van hun ideeën, maar deze bleven uit.

Deze bijeenkomst, de eerste in een serie van vier genaamd ‘Collegetour’, is een initiatief van verschillende ministeries met als doel bijdragen te verzamelen voor hun antidiscriminatiebeleid. De eerste drie edities staan in het teken van de dialoog over de invloed van het slavernijverleden. De laatste bijeenkomst zal een reflectie zijn op de voorgestelde ideeën, met de daaropvolgende stappen.

Tijdens de discussie werden verschillende ideeën naar voren gebracht. Voorstellen varieerden van fiscale maatregelen voor afstammelingen, zoals het kwijtschelden van studieschulden, tot het uitroepen van 1 juli – de dag van de afschaffing van de slavernij – tot nationale feestdag. Er werden vragen gesteld over de snelheid van de strijd tegen genderdiscriminatie in vergelijking met de strijd tegen racisme, en er was roep om meer vertegenwoordigers van kleur in het kabinet.

Politici toonden begrip en empathie, waarbij Van Huffelen bevestigde: “We hebben inderdaad meer nazaten van tot slaafgemaakten nodig”. Bovendien kwam het voorstel naar voren om schoolgeschiedenisboeken te herzien vanwege aanwezige stereotypen en racisme, een idee waar minister Dijkgraaf mee instemde.

Ondanks de waardering voor de sessie vanuit de politici, waren de deelnemers niet volledig tevreden, noemden ze de antwoorden ’te politiek’. Ze beschouwen de bijeenkomst wel als ‘een goede eerste stap’, maar verlangen naar concrete plannen in de volgende bijeenkomst.