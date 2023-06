Afro-Surinaamse en Caribische Nederlanders willen ‘sorry’ van de koning

HILVERSUM – Afro-Surinaamse en Caribische Nederlanders willen Keti Koti als nationale vrije dag en excuses van de koning voor het slavernijverleden. Die van premier Rutte en het herdenkingsjaar geven, volgens hen, nog niet voldoende erkenning voor dat verleden.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 1500 mensen met een Afro-Surinaamse en Caribische achtergrond in de aanloop naar Keti Koti op 1 juli. Die dag is het 150 jaar geleden dat slavernij in Suriname en op de Caribische eilanden werd afgeschaft.

Tijdens de herdenking in het Amsterdamse Oosterpark houdt koning Willem-Alexander een toespraak. Gaat hij namens Nederland zijn excuses aanbieden?

Als het aan mensen met Caribische of Afro-Surinaamse roots ligt, is het antwoord op die vraag volmondig ja. zeven op de tien ondervraagden vinden dat de koning zich moet verontschuldigen. Hoewel Rutte dat ook al in december deed, leggen deelnemers uit waarom excuses van de koning veel betekenen voor hen. “Nederland heeft een groot koloniaal verleden en daar heeft de koninklijke familie ook een rol in gehad.”