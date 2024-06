Defensie Afscheid op Curaçao van adjudant Toon Brood Dick Drayer 10-06-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Met diep respect en eerbetoon is er vandaag door collega’s en betrokkenen afscheid genomen van adjudant Toon Brood op Curaçao. Ter nagedachtenis aan hem werd er een erehaag gevormd voor de marinekazerne Suffisant.

Brood (49) werd op vrijdagavond 31 mei doodgeschoten in zijn eigen huis. Drie mannen waren daar binnengedrongen, vermoedelijk om spullen te stelen. In mei was er al een motor van de adjudant gestolen.

Brood wordt binnenkort naar Nederland overgebracht voor zijn uitvaart. Er is een online condoleanceregister geopend. Deze is te vinden via de link: https://herinnering.dela.nl/toonbrood/condoleren