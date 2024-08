Nieuws Curaçao Afscheid van dominee Jacob Kikkert in een volle Fortkerk Redactie 26-08-2024 - 2 minuten leestijd

Een volle Fortkerk nam afscheid van dominee Jacob Kikkert en zijn vrouw (op de foto links)

WILLEMSTAD – Even leek een stroomstoring roet in het eten te gooien, maar uiteindelijk werden dominee Jacob Kikkert en zijn vrouw Hotsche zondag in een volle Fortkerk op feestelijke wijze uitgezwaaid.

De predikant maakte in september 2019 de overstap van de Doopsgezinde Gemeente in Groningen naar de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao (VPG), waar hij verbonden werd aan de wijkgemeente Fortkerk. Daarnaast zette hij zich in voor het protestants-christelijk jeugdhuis Tamarijn en was hij lid van de Curaçaose Raad van Kerken.

Tijdens de coronapandemie wisten hij en zijn vrouw het kerkelijk leven op inventieve wijze op gang te houden. Ook onderscheidde ‘de herder en leraar’ zich in de wijze waarop hij namens de protestantse kerk het woord voerde in de periode van slavernijexcuses en in de discussie rond het homohuwelijk. Zijn echtgenote was onder meer betrokken bij het verstrekken van voedselpakketten vanuit de diaconie van de VPG.

Kikkert leidde zijn laatste dienst op een hem karakteriserende wijze: doordacht en inspirerend prekend vanuit het Evangelie, omlijst met een stijlvolle liturgie en mooie liederen. De muzikale omlijsting was deze speciale avond in handen van sopraan Kirsten Mare, fluitisten Ria Duindam en Esther van der Gulik, pianist Sirving Keli en organist Djuvaldric Groenenberg.

Kikkert en zijn echtgenote werden waarderend toegesproken en kregen cadeaus aangeboden door onder meer vertegenwoordigers van de Centrale Kerkenraad en de diaconie van de VPG en van wijkkerkenraad Ebenezer Church en de eigen Fortkerkgemeente. De protestantse emeritus-predikant ds. Jan Jonkman (87) kreeg de gemeente mee met een danklied in de vorm van ‘They’ll know that we are Christians by our love’. Daarnaast klonken woorden van dank van de vertegenwoordiger van de Evangelische Broedergemeente (de Moravian Church) en van de Rooms-katholieke voorzitter van de Raad van Kerken.

Na afloop van de dienst was er gelegenheid onderaan de trappen van de Fortkerk de Kikkerts een laatste hand te schudden of een hug te geven en werd hen op het Fortplein een receptie aangeboden. Ze keren vandaag weer terug naar Nederland, waar Kikkert (66) van zijn emeritaat gaat genieten.

Door Marius Bremmer

