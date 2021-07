Afscheidsbericht van consul-generaal Allen Greenberg

Allen Greenberg vertrekt als consul-generaal van de Verenigde Staten op Curaçao. Hij gaat met pensioen. Er is nog geen opvolger bekend. Greenberg was behalve voor Curaçao ook ‘chief of mission’ voor Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Hij studeerde aan Stanford University en de Johns Hopkins School met een major in Latijns-Amerikaanse studies en begon zijn werk als consul op 4 juli 2019, twee jaar terug. In dit afscheidsbericht reflecteert de consul op die twee jaren.

Mijn vrouw Haruko en ik verlaten binnenkort onze laatste functie in Caribisch Nederland na twee jaar op Curaçao te hebben gewoond. Samen met mijn toegewijde collega’s hier op het Consulaat-Generaal hebben we ons best gedaan om onze verantwoordelijkheden te vervullen, niet alleen voor Curaçao, maar ook voor Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, onder de uitdagende omstandigheden van een ongekende wereldwijde pandemie, die haar schaduw wierp tijdens meer dan de helft van onze tijd hier.

Ondanks de pandemie, en in zekere zin daardoor, ben ik erg trots op wat ons team heeft kunnen bereiken met de medewerking van een groot aantal mensen op alle eilanden. Van het evacueren van Amerikaanse burgers terug naar de Verenigde Staten en het faciliteren van gestrande inwoners van Curaçao om naar het eiland terug te keren tot het omgaan met de vele moeilijkheden die COVID-19 met zich meebracht voor Amerikaanse inwoners en reizigers.

Tegelijkertijd promootten we met succes Amerikaanse investeringen op de eilanden en hielpen we mensen zonder papieren (vooral Venezolanen, red.) om goede gezondheidszorg te krijgen. We hebben een onderwijsinformatiecentrum op Aruba geopend, waardoor studenten betere toegang kunnen krijgen tot informatie en financiering zodat ze in de Verenigde Staten kunnen studeren.

Onze collega’s in de Drug Enforcement Administration, DEA en bij de Forward Operating Location, FOL op de luchthaven van Hato geassisteerd om de drugshandel te stoppen, en onze CBP Preclearance-operatie op Aruba speelde een sleutelrol in het herstel van het Amerikaanse toerisme daar. De lijst gaat verder.

Gedurende deze tijd hebben we allemaal geleerd dat ontberingen mensen kunnen verenigen en ons sterker kunnen maken. Werken op het consulaat op Curaçao is voor mij een zeer positieve ervaring geweest.

Verdiepen

Als consul-generaal heb ik geprobeerd alle delen van de volkeren van de eilanden te bereiken om de band met Amerika te verdiepen. Dit is de belangrijkste reden waarom de Amerikaanse missie hier is. En die reden is er al sinds 1793, toen ons consulaat voor het eerst werd gevestigd op Curaçao. Of terug naar 1776 toen Sint Eustatius de eerste overzeese plaats werd die de onafhankelijkheid van Amerika erkende!

Tijdens mijn carrière van meer dan drie decennia heb ik geleerd om van de plek waar we wonen ons thuis te maken en de mensen die we leren kennen onze familie. Toen Curaçao ons echte thuis werd en we de problemen en geneugten van de eilanden deelden met onze vrienden en buren, werd u ook onze familie.

Hoop

Hoewel afscheid nemen van ons geliefde huis en zijn mensen het moeilijkste is in een buitenlands dienstverlenend leven, wil ik graag mijn hoop delen die ik tijdens mijn tijd hier heb ontwikkeld.

Het zit in de mensen zelf. Ik heb op deze eilanden zoveel getalenteerde, energieke, creatieve mensen ontmoet. Ze maakten een enorme indruk op me, want het zijn echt voorbeeldige wereldburgers die meerdere talen spreken en een inclusieve mondiale mentaliteit in hun genen lijken te hebben. Het zijn verbazingwekkend flexibele en bedachtzame mensen.

Ik hoop dat de mensen van de eilanden iets meer zouden doen om Amerika te bereiken. Als ik zie voor welke uitdagingen Amerika nu staat, ben ik ervan overtuigd dat we veel van u kunnen leren. Ik hoop dat we ons kunnen concentreren op gemeenschappelijke doelen en elkaar kunnen helpen om onszelf en onze landen samen beter te maken, naarmate we verder gaan.

Verbouwing

Onlangs kondigde het ministerie van Buitenlandse Zaken een ambitieus plan aan: een modern consulaatgebouw bouwen naast het historische Roosevelt House, waar ik het voorrecht heb gehad te wonen.

Onze blauwdruk is uit. Het idee erachter is dat de historische diplomatieke post die al die jaren van ups en downs, voorspoed, oorlog, ontbering en geluk heeft doorstaan, zich nu moet ontwikkelen tot een meer dynamische plek voor de uitwisseling van ideeën en samenwerking voor toekomstige generaties. We zijn onze vaste 20e-eeuwse relatie ontgroeid die is gekoesterd in de zeven decennia sinds het Roosevelt House werd gebouwd. Nu moeten we moedig inspringen op nieuwe samenwerkingsmogelijkheden die voor ons allemaal dringend van belang zijn.

Maar het project kan alleen slagen als de mensen van de eilanden het omarmen, het nodig vinden en zich bij ons aansluiten om er een betekenisvol instrument van te maken voor onze samenwerking.

We zijn klaar om dit te realiseren. Nu reken ik op u om ons gemeenschappelijke plan te realiseren.