Afscheidsconcert Golden Earring stapje dichterbij

WILLEMSTAD – Het beoogde afscheidsconcert voor de legendarische band Golden Earring in Rotterdam Ahoy is een stapje dichterbij. Met de bijdrage van 30.000 euro via crowdfunding, de aanmelding van honderden muzikanten en de toezegging van Ahoy om aan het project mee te werken, komt het concert, gepland voor half oktober, in zicht.

“Dit is een volgende stap in het project,” aldus initiatiefneemster Yaël Vinckx tegen het ANP. Maar de finishlijn is nog niet bereikt. Vinckx en haar team zijn nu op zoek naar grote bedrijven en andere sponsors die zich aan het project willen verbinden.

Ze heeft hierbij onder andere technische en cateringbedrijven op het oog, die tegen een gereduceerd tarief zouden willen meewerken, maar ook bedrijven die een ‘donorpakket’ zouden willen aanschaffen.

Het doel van het project ‘De Earring & Ik’ is om ervoor te zorgen dat het einde van Golden Earring, met onze eigen ‘Curaçaose’ Barry Hay, niet onopgemerkt voorbijgaat.

Golden Earring, de iconische Haagse band, heeft nooit een officieel afscheid kunnen nemen vanwege de spierziekte ALS van gitarist George Kooymans. Hun laatste show speelden ze in november 2019 in Ahoy.

Er is gepland dat in totaal zo’n duizend muzikanten aan het afscheidsconcert deelnemen. Vinckx, een journalist en een van de bedenkers van het plan, maakt tevens een documentaire over het project. Het idee is geïnspireerd op een initiatief waarbij duizend Italianen het lied ‘Learn To Fly’ van de Foo Fighters speelden om de band naar de stad Cesena te halen.

Er is nog een lange weg te gaan, maar met de voortdurende steun van fans en de toewijding van het projectteam, komt het passende afscheid voor Golden Earring steeds dichterbij, schrijft het ANP.