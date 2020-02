18 Gedeeld

Willemstad – Ruim 900 Isla werknemers die in aanmerking komen voor een afvloeiingsregeling zien deze week hun eerste geld, verwacht de raffinaderij.

Dat is twee weken later dan gepland. Met de bonden is afgesproken dat het personeel dat ermee ophoudt, elke maand geld krijgt in 5 gelijke delen van twintig procent.