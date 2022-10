Afweging KLM: liever minder op Curaçao waar frequent op wordt gevlogen dan schrappen van complete bestemmingen

SCHIPHOL – KLM schrapt liever extra vluchten op een bestemming die al hoogfrequent wordt aangevlogen, dan een andere helemaal te stoppen. Dat zegt directeur KLM Nederland Bas Gerressen in gesprek met De Telegraaf.

Behalve Curaçao vliegt KLM ook minder naar bestemmingen als Los Angeles, Las Vegas, Washington, Calgary, Rio de Janeiro, Bogota, Quito, Nairobi en Kigali. Maar ook typische winterbestemmingen als Kaapstad en Johannesburg.

Schiphol wil minder lokaal opstappende passagiers, want daar zit de pijn. Niet bij de transfers. KLM heeft zelf te weinig te personeel op de grond en late levering van vliegtuigonderdelen, waardoor toestellen langer in de hangar staan.

“Curaçao heeft veel lokale opstappende reizigers. Ik snap de emotie, omdat de aankondiging van de ingreep vlak na de publicatie van de dienstregeling kwam. Maar we zitten voor de rest van dit jaar nog altijd op het aantal stoelen van voor de coronacrisis”, zegt Gerressen tegen De Telegraaf over het besluit dat op Curaçao tot veel beroering leidt.

Eén vlucht

KLM houdt vast aan een schema met één dagelijkse vlucht op Curaçao, met uitzondering van de kerstvakantie, zegt de directeur. Daar kan een poging van de Curaçaose premier Gilmar Pisas bij premier Rutte niets aan veranderen.

Pisas zegt dat de beslissing grote gevolgen heeft voor de economie van het eiland. Een groot deel van de toeristen komt uit Nederland. In september vlogen bijna 16.000 mensen vanuit Schiphol naar Curaçao. Het eiland vreest nu duizenden bezoekers mis te lopen in de komende maanden. Het meest negatieve scenario gaat uit van 30.000 minder bezoekers.

Gerressen is niet in de gelegenheid om het besluit terug te draaien, zegt hj tegen De Telegraaf. “Het is ook niet zo dat de drie extra vluchten per week, met uitzondering van de kerstvakantie al helemaal waren uitverkocht. Vergeet niet dat ten opzichte van de coronaperiode nu ook weer andere bestemmingen in de wereld open zijn, zoals Thailand of Bali, waar ook veel mensen naar toe gaan. En de mensen die al geboekt hebben, kunnen we omboeken op een andere vlucht naar Curaçao.”

Concurrenten

Gerressen loopt nu het risico dat concurrenten in het gat springen en klanten niet meer terugkeren bij KLM. Zo barst het op de luchthaven van Brussel momenteel van de gele kentekens.

Tegen De Telegraaf zegt hij: “Wij moeten het huis op orde hebben, waardoor we tevreden personeel hebben en een betrouwbare en goede dienstverlening naar onze klanten. We moeten rust krijgen en van daaruit weer opbouwen. Als de omstandigheden het toelaten, schalen we weer op. Hopelijk is dat met ingang van de zomerdienstregeling.”