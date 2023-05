Agent die op verdachte schoot krijgt voorwaardelijke taakstraf

WILLEMSTAD – De agent die op 14 april vorig jaar op een verdachte schoot, hoeft als het aan het OM ligt, niet de cel in. Wel zou de politieman een voorwaardelijke taakstraf moeten krijgen met een proeftijd van een jaar. De agent wordt zware mishandeling ten laste gelegd.

De politieman schoot op de verdachte na een poging tot inbraak bij een bedrijf die onder andere bier verkoopt op de Cas Cora weg. Hij was daar met twee maatjes, maar werd verrast door de politie en probeerde zich uit de voeten te maken, waarbij de agent op hem schoot en hem in zijn knieschijf raakte.

Landsrecherche

In opdracht van het Openbaar Ministerie heeft de landrecherche Curaçao onderzoek gedaan naar dit schietincident. Het OM is van mening dat uit het onderzoek volgt dat de agent in deze situatie niet had mogen schieten volgens de hiervoor vastgestelde regels in de ambtsinstructie.

Als er geen direct sprake is van een levensbedreigende situatie is het gebruik van een vuurwapen niet toegestaan. Vluchten van een plaats delict is niet strafbaar, een verdachte hoeft namelijk niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling, een van de basisprincipes van het strafrecht.

Op 6 juni doet de rechter uitspraak.